В Одесі обстріляли офіс Партії регіонів

Сьогодні вночі в Одесі невідомі зловмисники обстріляли офіс Партії регіонів на вулиці Канатна, 1.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на нараді в Одеській облдержадміністрації голова Одеської ОДА Едуард МАТВІЙЧУК, який очолює обласну організацію Партії регіонів.

При цьому він відзначив, що "якщо хтось думає, що їм вдасться зірвати вибори, - то помиляється. Всі, хто стоять за провокаціями, відповідатимуть згідно із законом".

Він зажадав від присутнього на нараді заступника начальника облуправління міліції Анатолія БАХЧИВАНЖІ «вжити жорстких, адекватних заходів» для розслідування цього інциденту.

Жодних подробиць глава ОДА не повідомив.

У Центрі громадських зв`язків обласної міліції також не змогли підтвердити або спростувати цю інформацію.

На місці події працює слідча група, яка перевіряє цю інформацію.

Деякі місцеві ЗМІ повідомили, що «сліди обстрілу знайшли співробітники офісу, які прийшли сьогодні о 9.30 на роботу».