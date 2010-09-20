Януковича запросили на прийом від імені Обами

У середу, 22 вересня, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ виступить на пленарному засіданні Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй високого рівня, присвяченому прогресу у досягненні Цілей розвитку, визначених у Декларації Тисячоліття.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, це передбачено програмою робочого візиту В.ЯНУКОВИЧА до Нью-Йорку 21-24 вересня.

У середу також запланована зустріч глави держави з Президентом Австрії Хайнцем ФІШЕРОМ.

У четвер, 23 вересня, Президент України виступить в Атлантичній Раді США та зустрінеться з головуючим 65-ї сесії Генасамблеї ООН швейцарським політиком Йозефом ДАЙСОМ.

Також планується, що В.ЯНУКОВИЧ проведе зустріч з керівництвом українських громадських організацій США, виступить в рамках загальних дебатів 65-ї сесії Генасамблеї ООН та візьме участь в офіційному ланчі від імені Генерального секретаря ООН ПАН Гі Муна на честь глав держав та урядів – учасників 65-ї сесії ГА ООН.

Крім того, у четвер запланована зустріч В.ЯНУКОВИЧА з прем’єр-міністром Канади Стівеном ХАРПЕРОМ та участь в офіційному прийомі від імені Президента США Барака ОБАМИ.