Азаров не врахував 500 поправок Банкової до Податкового кодексу
16:44, 20 вересня 2010Політика
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Льовочкін - про позицію Президента
|Сергій Льовочкін
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН на зустрічі з журналістами в АП, коментуючи поширену в експертному середовищі думку про те, що проект Податкового кодексу є максимально сприятливим для великого бізнесу на шкоду середньому та малому підприємництву.
Відповідно, сказав С.ЛЬОВОЧКІН, в Адміністрації Президента опрацьовують поправки до кодексу. За його словами, підготовлено вже близько тисячі таких поправок. “Поки що 500 поправок не враховані”, - повідомив глава АП.
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