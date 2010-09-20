Азаров не врахував 500 поправок Банкової до Податкового кодексу

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ поставив завдання прийняти Податковий кодекс, який був би максимально сприятливим для малого та середнього бізнесу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН на зустрічі з журналістами в АП, коментуючи поширену в експертному середовищі думку про те, що проект Податкового кодексу є максимально сприятливим для великого бізнесу на шкоду середньому та малому підприємництву.

Відповідно, сказав С.ЛЬОВОЧКІН, в Адміністрації Президента опрацьовують поправки до кодексу. За його словами, підготовлено вже близько тисячі таких поправок. “Поки що 500 поправок не враховані”, - повідомив глава АП.