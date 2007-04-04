50 депутатів-регіоналів прориваються до Ющенка

50 народних депутатів від Партії регіонів намагаються зустрітись з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

Як повідомив кореспонденту УНІАН член Партії регіонів Віктор ТИХОНОВ, їх направила до Секретаріату Президента Верховна Рада, Депутати повинні передати, що указ Президента про розпуск парламенту є неконституційним.

До депутатів вийшов заступник глави Секретаріату Президента Віктор БОНДАР, який заявив, що після розпуску парламенту закон про статус народного депутата, який дозволяє таку зустріч, до цих депутатів не можна застосувати.

Представники Партії регіонів не погодились з такою постановкою питання.

Вони погрожують направити звернення до Генеральної прокуратури стосовно В.БОНДАРЯ, який, на їхню думку, порушує Конституцію, не пускаючи народних депутатів у Секретаріат Президента.

В.БОНДАР, у свою чергу, закликав до спокою і попросив не влаштовувати шоу біля стін Секретаріату Президента.

Він також висловив готовність взяти листа до глави держави і розглянути питання про призначення зустрічі В.ЮЩЕНКА з депутатами.