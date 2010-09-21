Росія не дає Польщі оригінали розмов диспетчерів Смоленського аеродрому

Міждержавна авіаційна комісія відмовилася надати польській стороні документацію зі Смоленського аеродрому у рамках розслідування причин катастрофи літака Президента Польщі Леха Качинського.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив представник Польщі у МАК Едмунт КЛІХ.

За його словами, росіяни аргументують свою відмову тим, що політ відбувався за правилами цивільних авіаперельотів.

„У звязку з тим те, що діялося на летовищі, не застосовується”, - сказав він в ефірі телеканалу TVN24.

Е.КЛІХ назвав дещо дивною таку позицію, зауваживши, що Польща також не отримає документацію з обльоту аеродрому, здійсненого 15 квітня, і не має доступу до оригіналу розмов у диспетчерській вежі у день катастрофи.

Він додав, що сьогодні МАК передала польській стороні останні документи розслідування.

Е.КЛІХ також повідомив, що МАК планує самостійно підготувати рапорт про причини катастрофи, який буде передано польській стороні та оприлюднено.

Як повідомляв УНІАН, МАК планує оприлюднити остаточний рапорт про причини Смоленської авіакатастрофи, у якій загинуло 96 польських громадян, у листопаді.

У попередньому, оприлюдненому у травні рапорті, МАК опосередковано назвав причиної трагедії помилку пілотів, які спробували посадити літак незважаючи на сильний туман.

Водночас частина експертів вважає причиною авіакатастрофи неправильні дані, надані екіпажу диспетчером Смоленського аеродрому. За однією з версій, причиною неправильних даних може бути помилка застарілого радару, сертифікацію якого проводить МАК.