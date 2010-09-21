СБУ затримала мера Немирова, оголошеного у міждержавний розшук

Вчора співробітники СБУ затримали у селищі Гребінка Київської області розшукуваного за обвинуваченням у хабарництві міського голову Немирова Вінницької області Віктора КАЧУРА.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, місцезнаходження В.КАЧУРА встановили працівники спецслужби. Після затримання його передано міліції з метою доставки слідчому прокуратури Вінницької області та подальшого обрання запобіжного заходу.

Як повідомлялося, 24 червня В.КАЧУРА було затримано міліцією під час одержання ним 1 млн. 800 тис. грн хабара за надання дозволу на продаж майнового комплексу.

20 серпня рішенням Ленінського районного суду Вінниці йому було змінено запобіжний захід з утримання під вартою на підписку про невиїзд, після чого підозрюваний зник і був оголошенний у міждержавний розшук.