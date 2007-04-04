Янукович зустрічається з Давидовичем

Секретаріат Президента України називає неприпустимим те, що прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ тисне на голову Центральної виборчої комісії Ярослава ДАВИДОВИЧА з вимогою його відставки.

Як передає кореспондент УНІАН, на брифінгу для преси керівник інформаційного управління Секретаріату Президента Лариса МУДРАК заявила, що, як стало відомо Секретаріату, зараз відбувається зустріч В.ЯНУКОВИЧА з Я.ДАВИДОВИЧЕМ, і основною темою цієї зустрічі є вимога В.ЯНУКОВИЧА про відставку голови ЦВК.

«Секретаріат Президента вважає такі дії неприпустимими і незаконними», - сказала Л.МУДРАК.