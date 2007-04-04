Янукович зустрічається з Давидовичем
14:26, 04 квітня 2007Політика
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Секретаріат заявляє про тиск
|Ярослав Давидович
Як передає кореспондент УНІАН, на брифінгу для преси керівник інформаційного управління Секретаріату Президента Лариса МУДРАК заявила, що, як стало відомо Секретаріату, зараз відбувається зустріч В.ЯНУКОВИЧА з Я.ДАВИДОВИЧЕМ, і основною темою цієї зустрічі є вимога В.ЯНУКОВИЧА про відставку голови ЦВК.
«Секретаріат Президента вважає такі дії неприпустимими і незаконними», - сказала Л.МУДРАК.
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