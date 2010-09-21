Яценюк: функція губернатора - префект і не більше

Народний депутат, лідер політичної партії «Фронт Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що повноваження голів державних адміністрацій мають обмежуватися функціями контролю за дотриманням законів.

Про це він сказав на на прес-конференції в Чернівцях, повідомили УНІАН у прес службі партії «Фронт Змін».

А.ЯЦЕНЮК виступає за повернення до обласних рад повноважень, які були добровільно передані ними обласним державним адміністраціям. Він наголосив, що дискусія про відсутність в обласних рад повноважень є політично безграмотною, «адже всі повноваження, які мають обласні державні адміністрації, отримані ними безпосередньо від облрад, оскільки останні делегували ці повноваження добровільно на підставі закону про місцеве самоврядування».

За його словами, відповідно до цього закону облрадам було надано право делегувати свої повноваження щодо бюджету, економіки, фінансів, екології, інфраструктури ы багатьох інших питань обласним державним адміністраціям. “Таким чином, територіальна громада через своїх депутатів самостійно відмовилася від своїх прав, передала всі повноваження людині, яку призначають з центру. А кажуть, що ці повноваження відібрали», - наголосив лідер партії «Фронт Змін».

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що в Івано-Франківську, де він побував перед приїздом до Чернівців, було аж три рішення облради, в результаті яких усі повноваження зосередилися в руках губернатора. Він зазначив, що, вивчаючи цю ситуацію у Чернівецькій області, дізнався, що аналогічного рішення Чернівецька обласна рада не приймала. За його словами, це означає, що “левова частка повноважень, які сьогодні має Чернівецька обладміністрація, незаконні”. “І всі рішення, які приймала обласна державна адміністрація, також незаконні», - підкреслив він.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, Чернівецька обласна рада має створити виконавчий комітет, який займеться вирішенням нагальних питань регіону.

А.ЯЦЕНЮК повідомив, що направить депутатське звернення до Чернівецької обласної держадміністрації з вимогою пояснити, на якій підставі нею виконуються повноваження, які, за законом, має виконувати обласна рада.

Він також підкреслив, що реальне повернення повноважень обласним радам, які обираються жителями регіону, є першим завданням «Фронту Змін», яке партія вирішуватиме після перемоги на виборах. «Ми прагнемо повернення повноважень територіальним громадам, силами місцевих депутатів, не чекаючи нікого з Києва, без змін до Конституції», - додав лідер “Фронту Змін”.

А.ЯЦЕНЮК, говорячи про повноваження голови обласної державної адміністрації, який призначається з Києва, сказав: «Нехай розповідає, як працює податкова, міліція, вся правоохоронна система, чому не розслідуються кримінальні справи, чому порушується закон і правопорядок, чому людина не може добитися справедливості в суді”. “Губернатор має нести відповідальність за те, що з Києва не йде дотація, що центральний бюджет не фінансує важливі напрямки і підвищує тарифи. Це - завдання голови обласної адміністрації. Його функція - префект і не більше”, - додав він.

Як вважає А.ЯЦЕНЮК, “територіальна громада сама розбереться: як поділити гроші, яку вулицю асфальтувати, яку школу побудувати».