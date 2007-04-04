Верховна Рада забрала свої слова назад

Верховна Рада України за пропозицією юридичного управління парламенту відредагувала заяву, яка була прийнята сьогодні вранці.

Як передає кореспондент УНІАН, перший заступник голови Верховної Ради України Адам МАРТИНЮК зазначив, що “юридичне управління для того і створено, щоб перед виходом у світ наші закони і інші акти дивитися на предмет юридичності”.

У відредагованому тексті заяви вже немає звинувачень Президента України Віктора ЮЩЕНКА в посадовому злочині – «спробі державного перевороту». В новоприйнятій заяві йдеться про те, що указ “неконституційний” і, що Президент України “перевищив свої конституційні повноваження”.

В попередньому тексті заяви зазначалося, що В.ЮЩЕНКО «втягує у політичну боротьбу та виборчу кампанію СБУ, про що свідчать заяви в.о. голови СБУ, який мав би пам’ятати, що це забороняється його відомству законам». У новому тексті сказано: “Неприйнятною і такою, що не грунтується на приписах Основного Закону України, є спроба Президента України залучити керівників правоохоронних органів, Збройних Сил України, інших військових формувань та голів місцевих державних адміністрацій до участі в політичному конфлікті. Особливо небезпечним є «втягування у політичну боротьбу СБУ та її керівництва, про що свідчить публічна оцінка в.о. голови СБУ рішень парламенту”.

У попередній заяві ВР попередила всіх керівників органів влади, голів обласних і районних держадміністрацій, всіх державних службовців, що в парламентсько-президентській республіці всі постанови ВР є обов’язковим для виконання, а невиконання їх «тягне за собою адміністративну та кримінальну відповідальність». У новому тексті вже звертають увагу “органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових, службових осіб на неприпустимість прийняття рішень чи вчинення дій, що суперечать Конституції, законам України та невідворотність юридичної відповідальності за такі рішення чи дії, адже ніякими президентськими указами чи розпорядженнями не можна змінити Конституцію і закони України”.

За новий текст заяви проголосувало 249 із 255 зареєстрованих у залі народних депутатів.