У СБУ розповіли, як Турчинов сьогодні розгубився на очній ставці

СБУ сьогодні в ході допиту колишнього першого віце-прем’єра Олександра ТУРЧИНОВА провела очну ставку з одним із фігурантів у справі “РосУкрЕнерго”.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

За даними прес-центру, під час цієї очної ставки “на поставлені слідчим запитання О.ТУРЧИНОВ не зміг відповісти нічого по суті”.

В СБУ також зазначили, О.ТУРЧИНОВА було викликано на допит в рамках розслідування кримінальної справи за фактом розкрадання чужого майна в особливо великих розмірах.

Як повідомляв УНІАН, у справі “РосУкрЕнерго” нині під вартою перебувають двоє високопосадовців, які працювали у попередньому уряді Юлії ТИМОШЕНКО – колишній перший заступник голови НАК «Нафтогаз України» Ігор ДІДЕНКО та екс-начальник Державної митниці Анатолій МАКАРЕНКО.

А.МАКАРЕНКО був затриманий 23 червня в рамках розслідування кримінальної справи про завдання шкоди Україні за результатами розгляду позову RosUkrEnergo до "Нафтогазу" в Стокгольмському арбітражі.

Саме А.МАКАРЕНКО в 2009 році очолював Державну митну службу, яка провела розмитнення газу “РосУкрЕнерго”. Стосовно А.МАКАРЕНКА було порушено кримінальну справу за статтею "службова недбалість".

9 липня СБУ затримала колишнього першого заступника голови НАК «Нафтогаз України» І.ДІДЕНКА в рамках кримінальної справи стосовно нього за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата чужого майна в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.