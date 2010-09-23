ВР поміняла бютівця Терьохіна на регіонала Хомутинніка

Верховна Рада України ухвалила постанову “Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України «Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України шостого скликання та обрання голови, першого заступника, заступників голови, секретаря та членів Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації».

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосувало 253 із 424 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даною постановою передбачено відкликати Сергія ТЕРЬОХІНА (фракція БЮТ) з посади голови Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики на підставі рішення комітету з питань податкової та митної політики, залишивши його членом цього Комітету.

Цією постановою головою даного комітету обрано Віталія ХОМУТИННІКА (фракція Партії регіонів) і увільнено його від обов`язків першого заступника голови цього комітету.

Також у постанові зазначається: “Взяти до відома, що вакантна посада першого заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики залишається за квотою депутатської фракції “Блок Юлії Тимошенко”.