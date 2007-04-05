У ЦВК думають, що регіонали роблять з мухи слона

Депутати від коаліції у четвер знову планують піти до Центральної виборчої комісії. Про це вчора ввечері в ефірі "5 каналу" заявив народний депутат України, член Партії регіонів Володимир ЗУБАНОВ.

Крім того, ще один “регіонал” Михайло ЧЕЧЕТОВ також в ефірі "5 каналу" сказав, що Партія регіонів подасть до Генпрокуратури заяву стосовно голови ЦВК Ярослава ДАВИДОВИЧА.

За його словами, “не було ще жодного офіційного засідання ЦВК, а вже пішла розсилка непідписаних документів, циркулярів на низи”. М.ЧЕЧЕТОВ вважає, що “починається найгрубіша фальсифікація”, і висловив думку, що Я.ДАВИДОВИЧ відповідатиме “безпосередньо вже перед правоохоронними органами".

У свою чергу заступник голови Центрвиборчкому Марина СТАВНІЙЧУК запевнила, що комісія працює винятково у правовому полі.

За її словами, “йдеться про виборчу телеграму, яку дійсно надсилав учора голова Центральної виборчої комісії”. М.СТАВНІЙЧУК сказала, що також “долучалась до підготовки цієї телеграми. Вона дійсно має якби характер виборчої телеграми і спрямована на рекомендації щодо започаткування роботи над списками виборців”. “Протиправного я нічого не бачу у цій виборчій телеграмі", додала вона.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня Верховна Рада відмінила свої постанови від 8 грудня 2004 року про дострокове припинення повноважень членів Центральної виборчої комісії і про призначення нинішнього складу ЦВК.

Печерський районний суд міста Києва своєю постановою від 3 квітня зупинив дію постанов Верховної Ради України від 2 квітня про припинення повноважень нинішнього Центрвиборчкому на чолі з Ярославом ДАВИДОВИЧЕМ і відновлення повноважень ЦВК, очолюваної Сергієм КІВАЛОВИМ.

4 квітня близько 20 депутатів від фракції Партії регіонів зайшли в будівлю Центральної виборчої комісії. Як заявив журналістам В.ЗУБАНОВ вони не планують блокувати роботу голови ЦВК Ярослава ДАВИДОВИЧА і комісії в цілому.

“Ми просто хотіли поговорити з Я.ДАВИДОВИЧЕМ, оскільки є багато питань, що стосуються дострокових виборів”, - сказав В.ЗУБАНОВ. За його словами, депутати мають намір залишатися біля кабінету голови ЦВК доти, поки не обговорять всі існуючі питання.