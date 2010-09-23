У БЮТ кажуть, що Кабмін приготував для українців «приховану свиню»

Фракція БЮТ вважає, що до 31 жовтня Кабінет міністрів не подасть до парламенту проект держбюджету-2011.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання опозиційного уряду заявив його глава, народний депутат від фракції БЮТ Сергій СОБОЛЄВ.

За його словами, 31 жовтня відбудуться місцеві вибори. Він зауважив, що в будь-якому проекті державного бюджету не можливо обійти питання, які складають бюджетну політику – фонд зарплати, дотації, субвенції, тарифи. «Уряд вирішив приховати до 31 жовтня ту свиню, яку вони хочуть підкласти під новорічну ялинку кожному громадянину», - сказав С.СОБОЛЄВ. Він наголосив, що вся країна стала заручником того, що уряд не хоче подати до 31 жовтня відкритий бюджет, оскільки не хоче втратити свої рейтинги.

«Вся країна стала заручником того, що цей уряд не хоче подати відкритий бюджет, в якому буде сказано, що згідно з меморандумом з МВФ це буде рік без підвищення зарплат та індексацій пенсій», - сказав глава опозиційного уряду.

Під час засідання опозиційного уряду була ухвалена резолюція з вимогою до уряду негайно подати до ВР проект держбюджету-2011.