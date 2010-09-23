Янукович позапланово зустрівся з генсеком НАТО

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ зустрівся з генеральним секретарем НАТО Андерсом Фог РАСМУССЕНОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, зустріч відбулася під час робочого візиту В.ЯНУКОВИЧА до Вашингтона для участі у 65-й сесії Генеральної асамблеї ООН.

Під час зустрічі сторони обговорили актуальні питання двостороннього співробітництва України з Північноатлантичним альянсом.

Слід зауважити, що зустріч В.ЯНУКОВИЧА і РАСМУССЕНА не була включена у первинний варіант програми робочого візиту глави Української держави до Нью-Йорка.