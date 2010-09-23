Янукович позапланово зустрівся з генсеком НАТО
20:59, 23 вересня 2010Політика
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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ зустрівся з генеральним секретарем НАТО Андерсом Фог РАСМУССЕНОМ.
Як передає кореспондент УНІАН, зустріч відбулася під час робочого візиту В.ЯНУКОВИЧА до Вашингтона для участі у 65-й сесії Генеральної асамблеї ООН.
Під час зустрічі сторони обговорили актуальні питання двостороннього співробітництва України з Північноатлантичним альянсом.
Слід зауважити, що зустріч В.ЯНУКОВИЧА і РАСМУССЕНА не була включена у первинний варіант програми робочого візиту глави Української держави до Нью-Йорка.
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