Азаров: податкові органи і підприємці мають рівні права

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ стверджує, що в проекті Податкового кодексу, переданому урядом на розгляд до Верховної Ради, передбачені рівні права податкових органів і підприємців.

Про це він заявив в ефірі телеканалу «1+1» в неділю.

«Таке завдання вирішене. Всупереч всьому тому, що говорять про Податковий кодекс наші опоненти, ми встановили тверде єдине правило – змагальний процес, в якому рівні права в учасників і суд – єдиний орган, який може вирішити суперечку між державою з одного боку і підприємцем з іншого», - заявив М.АЗАРОВ.