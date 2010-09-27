З фракції ПР втекли 11 депутатів

У Красноармійській міській раді Донецької області з фракції Партії регіонів вийшли 11 депутатів на чолі з керівником фракції.

Як передає кореспондент УНІАН, цей факт підтвердив сьогодні на прес-конференції голова Донецької обласної держадміністрації, заступник голови Донецької облорганізації Партії регіонів Анатолій БЛИЗНЮК.

«Ті, хто вийшов, – вони ніколи не були за переконанням членами партії. Вони мали квиток члена партії, оскільки їм було вигідно на цій хвилі його мати, і ще й намагатися очолювати фракцію, і так далі», – сказав глава ОДА, коментуючи вихід депутатів з фракції Партії регіонів 24 вересня на черговій сесії міської ради в місті Красноармійську.

А.БЛИЗНЮК також заявив, що люди, які вийшли з фракції, були пристосуванцями в Партії регіонів і співпрацювали з Юлією ТИМОШЕНКО – основним противником і опонентом «регіоналів».

«Вони давним-давно працювали і з Юлією ТИМОШЕНКО. І балотуватимуться від «Батьківщини» ті, хто нібито були від Партії регіонів. Я наголошую: я це знав і знаю чітко, що вони ніколи не були членами Партії регіонів за покликом серця. Вони були і залишаться пристосуванцями», - категорично заявив А.БЛИЗНЮК.

При цьому він висловив переконання, що ця подія не вплине на обстановку в місті Красноармійську, а «пристосуванцям» «народ дасть відповідну оцінку».

«Якщо вони підуть від БЮТ (на вибори до місцевих органів влади – УНІАН), або ще від когось – хай ідуть. А народ в Красноармійську нехай їм дає відповідну оцінку. А в місті Красноармійську буде нормальна, робоча, така, якою вона на сьогодні і є, обстановка», – сказав А.БЛИЗНЮК.

Він також висловив думку, що мер Красноармійська разом з громадянами міста «Зможуть зробити так, аби ці товариші, або як там їх назвати» (які вийшли з фракції ПР – УНІАН), опинилися там, де вони роблять свій бізнес – на ринках, в стриптиз-барах тощо. «Хай вони йдуть на ринки – а вони є керівниками ринків, і стриптиз-бару і т. д.», – заявив голова ОДА.

При цьому на запитання УНІАН, чи очікує Партія регіонів у Донецькій області появи нових «пристосуванців» у своїх рядах, А.БЛИЗНЮК відповів, що таких «буде багато».

«Їх багато. І на цих виборах їх буде море. Хтось називає це «чорним піаром», але я не буду цього робити, не називатиму прізвищ. Ці «члени профспілки» демонстративно виходять, бо їм піар потрібний, вони нікому не потрібні, вони з себе нічого не представляють, вони людям нічого доброго не зробили, у них зовсім інші завдання. На жаль, таких буде багато. Я говорю в масштабах регіону», - сказав А.БЛИЗНЮК.