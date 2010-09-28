Шаповал: опозиція дезінформує світову громадськість

Голова Центральної виборчої комісії запевняє, що для ефективної і об`єктивної роботи його комісії створено всі умови. Про це йдеться в його заяві, яку наводить сайт Daily.ua.

«З великим здивуванням і обуренням прочитав у заяві опозиції до світових міжнародних організацій про те, що влада начебто чинить на мене тиск, щоб змусити голосувати під час засідань ЦВК так, як це вигідно владі.

Заявляю категорично, такі заяви опозиції – це відверта дезінформація світової спільноти.

Я не відчуваю жодного тиску з боку влади. Створено всі умови для ефективної і об’єктивної роботи Центральної виборчої комісії під час проведення місцевих виборів в Україні».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні лідери дев`яти політичних партій підтримали Звернення до міжнародних організацій, в якому перелічили 7 основних технологій фальсифікації виборів в Україні, першим серед яких було "Жорстке домінування пропрезидентської більшості у ЦВК". Зокрема, зазначено, що "влада чинить значний тиск на голову ЦВК Шаповала, щоб забезпечити його голосування по всім ініціативам "провладної більшості", часто сумнівним з точки зору закону".