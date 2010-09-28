Звернення опозиційних партій до міжнародних організацій

Наводимо повний текст документа: Голові Ради Європейського Союзу пану Герману ван РОМПЕЮ

Президенту Європейської комісії пану Жозе Мануелю БАРРОЗУ

Президенту Європейського парламенту пану Єжи БУЗЕКУ

Президенту Парламентської Асамблеї Ради Європи пану Мевлюту ЧАВУШОГЛУ

Голові ОБСЄ пану Канату САУДАБАЄВУ

Главам держав— стратегічних партнерів України

Керівникам іноземних дипломатичних місій в Україні

Керівникам міжнародних фондів та організацій

Шановні панове!

Протягом останніх років Україна зробила суттєві кроки на шляху до демократії. У першу чергу, це стосується забезпечення прав громадян на вільні, чесні та демократичні вибори. Починаючи з 2005 року, в нашій країні відбулася низка загальноукраїнських виборчих кампаній, на яких перемогу здобували різні, у тому числі й опозиційні сили. І українські громадяни, і весь цивілізований світ уже звикли, що вибори в Україні відповідають міжнародним стандартам та отримують позитивну оцінку відповідних європейських і світових інституцій.

11 вересня 2010 року в Україні розпочалася виборча кампанія з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів. Це перші вибори у країні, які організовує і проводить нова влада, сформована Януковичем, після обрання його Президентом України. На зустрічі з Президентом ПАРЄ 20 вересня 2010р. Янукович стверджував: «Немає більш зацікавленої особи, ніж я, у тому, щоб ці вибори були чесними і прозорими».

Попри заяви Януковича, виборчий процес в Україні розпочався в умовах жорсткого тиску влади на свободу слова, переслідування діячів опозиційних сил, свавільного втручання державних та судових органів у внутрішню діяльність опозиційних партій, порушення конституційних прав і свобод українських громадян.

Своє занепокоєння ситуацією у відкритому листі до Януковича 23 вересня 2010р. чітко висловили чотири члени Центральної виборчої комісії: «Перебіг виборчого процесу з усією очевидністю засвідчує наявність системи чинників, які унеможливлюють проведення місцевих виборів відповідно до міжнародних стандартів вільних, справедливих, чесних та прозорих виборів, додержання виборчих прав громадян..... змушені звернутися до Вас, пане Президенте України, як до гаранта додержання Конституції України прав і свобод людини і громадянина з проханням вжити невідкладних заходів з метою спрямування виборчого процесу у демократичне русло».

Ми, лідери опозиційних партій України, заявляємо, що нинішня влада, зловживаючи своїми повноваженнями, здійснює комплекс заходів, спрямованих на створення масштабної системи фальсифікації та суттєвого спотворення результатів виборів 31 жовтня 2010р. на свою користь. Влада застосовує сім основних технологій фальсифікації.

1. Жорстке домінування пропрезидентської більшості у ЦВК

У Центральній виборчій комісії, рішення якої приймаються простою більшістю голосів, 9 з 15 членів комісії безпосередньо представляють Партію регіонів та її союзників. Також влада чинить значний тиск на голову ЦВК Шаповала, щоб забезпечити його голосування по всім ініціативам "провладної більшості", часто сумнівним з точки зору закону.

Значна чисельна перевага представників парламентської коаліції у Центральній виборчій комісії призводить до ухвалення не правових, а політичних рішень. Так, на засіданні ЦВК 10 вересня 2010р. під час обговорення та прийняття постанови №345 «Про Порядок проведення Центральною виборчою комісією жеребкування щодо включення кандидатур до складу територіальних виборчих комісій з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 31 жовтня 2010 року» вперше за останні роки членам ЦВК навіть не надали можливості ознайомитися з усіма матеріалами, з яких приймалися рішення, а частина пропозицій взагалі була внесена з голосу та проголосована без будь-якого обговорення. Такий спосіб прийняття рішень, на жаль, стає практикою у ЦВК і фактично вихолощує суть ЦВК як колегіального органу, в роботі якого мають враховуватися думки всіх її членів.

Ми бачимо, що зусиллями нової влади у ЦВК відроджується сумнозвісна практика фальсифікацій зразка 2004 року, яка знову стає стандартом роботи органу, що покликаний організовувати вільні, чесні та прозорі вибори.

2. Порушення принципу пропорційності при формуванні ТВК на користь провладних партій Широкі можливості для здійснення масових фальсифікацій були закладені Партією регіонів та її сателітами у новому Законі України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» (далі — Закон). Так, у статті 22 Закону передбачено принцип формування складу територіальних виборчих комісій (ТВК), що ставить опозиційні парламентські партії у нерівні умови порівняно з партіями владної коаліції. А саме: «відповідні місцеві організації політичних партій, що об`єдналися в одну депутатську фракцію у Верховній Раді України поточного скликання, або місцева організація політичної партії, що сформувала свою депутатську фракцію у Верховній Раді України поточного скликання, можуть подати до складу відповідної територіальної виборчої комісії не більше ніж по три делеговані кандидатури», інші місцеві організації партій — по одній кандидатурі. Таким чином Партія регіонів, Комуністична партія та Народна партія кожна мають по три представника, а решта 12 парламентських партій разом мають 6 представників, що є порушенням принципу рівності всіх партій-учасників виборів. Законом зафіксовано, що у будь-якій територіальній виборчій комісії співвідношення представників влади та опозиції становить 9 до 6.

Постанова ЦВК №343 ще суттєвіше обмежила права опозиційних партій: всім позапарламентським партіям було виділено лише 3 місця у територіальних виборчих комісіях, а парламентським партіям ЦВК на свій розсуд обирає кандидатури, які включаються до складу ТВК. В результаті цього суб`єктивного підходу три партії провладної більшості отримали 5906 місць у комісіях. Зокрема, Партія регіонів має їх 2009, Народна партія — 1954, Комуністична партія — 1943. Опозиційні партії загалом мають лише 3172 членів ТВК. А саме: Європейська партія України — 35, Партія захисників Вітчизни — 88, Народний Рух України — 141, Народна Самооборона — 26, Наша Україна — 746, Громадянська позиція — 21, Фронт Змін — 378, партія «За Україну!» — 45, ВО «Батьківщина» —1380, партія «Реформи і порядок» — 228, «Українська платформа» - 84.

Таким чином забезпечено провладну більшість в усіх виборчих комісіях і, відповідно - можливість приймати рішення та встановлювати результати виборів на свою користь.

3. Порушення пропорційності призначення керівництва ТВК

Жодного паритету не дотримано при визначенні керівних посад у територіальних виборчих комісіях. У законі взагалі відсутня норма пропорційного розподілу посад голів, заступників голів, секретарів комісій. На наше переконання, владою свідомо до Закону не було включено норму про пропорційність розподілу посад, щоб забезпечити керівництво у ТВК від партій, які представляють коаліцію.

В усіх ТВК партії правлячої коаліції здобули 1028 керівних посад. Зокрема, Партія регіонів отримала 464 посади, Народна партія — 311, Комуністична партія — 253. В опозиції лише 477 посад. Зокрема, Європейська партія України має 12, Партія захисників Вітчизни — 25, Народний Рух України — 31, Народна Самооборона — 5, Наша Україна — 136, Громадянська позиція — 1, Фронт Змін — 33, партія «За Україну!» — 5, ВО «Батьківщина» — 304, партія «Реформи і порядок» —44, «Українська платформа» -1.

Такий дисбаланс забезпечує тотальний контроль влади над виборчими комісіями, оскільки печатка і право підпису в абсолютній більшості ТВК були надані представникам партій коаліції.

4. Формування складу дільничних комісій, як складова частина фальсифікації

Відповідно до етапі 23 Закону, рішення про формування персонального складу дільничних виборчих комісій приймається відповідною територіальною виборчою комісією. Оскільки склад усіх ТВК сформований таким чином, що більшість у них мають партії провладної коаліції, ми розуміємо, що у кількісному та керівному складі всіх дільничних комісій буде така ж тотальна перевага представників влади.

З урахуванням політичних обставин, що склалися в Україні, це означатиме неможливість чесного, прозорого та неупередженого підрахунку голосів у дільничних комісіях.

5.Закріплення законом можливості підрахунку голосів без наявності кворуму в комісії

Складовою частиною механізму фальсифікацій є не лише спосіб формування комісій, а й сам порядок підрахунку голосів.

У частині 4 статті 27 Закону зазначено: «У день голосування, при підрахунку голосів, установленні підсумків голосування та результатів місцевих виборів рішення виборчої комісії приймається більшістю голосів від присутніх на засіданні членів комісії, незалежно від кількості присутніх на засіданні виборчої комісії членів комісії, але не менше трьох членів комісії». Протоколи виборчих комісій про підрахунок голосів, про встановлення підсумків голосування та про результати місцевих виборів взагалі складаються без прийняття рішень відповідними виборчими комісіями, тому їх неможливо оскаржити у суді.

Відтак, на будь-якій виборчій дільниці може утворитися злочинна група з трьох осіб, яка може успішно розгорнути діяльність з фальсифікації результатів голосування.

6. Інші можливості фальсифікації результатів виборів, закладені у виборчомузаконодавстві Передбачене Законом голосування за межами приміщення для голосування відкриває необмежені можливості фальсифікацій. Стаття 70 Закону визначає, що «виборець, який за станом здоров`я не може прибути до приміщення для голосування звичайної виборчої дільниці, де його включено до списку виборців, має право звернутися до дільничної виборчої комісії з письмовою заявою про надання йому можливості проголосувати за межами приміщення для голосування. Власноручно підписана виборцем заява із зазначенням місця перебування може бути подана до дільничної виборчої комісії особисто або через інших осіб до 12 години останньої суботи перед днем виборів». Відповідно, будь-яка особа може подати до дільничної комісії заяву про бажання голосувати на дому і закон не передбачає жодних запобіжників зловживанню цим правом, у тому числі випадкам масового подання фіктивних заяв. Верховний суд України визнав, що ця технологія широко використовувалась на президентських виборах 2004 року і призвела до масових фальсифікацій.

Закон дозволяє вносити зміни до списків виборців у переддень та, навіть, у день голосування. Належним чином не врегульовано складання і уточнення списків виборців, не визначено порядок здійснення контролю за виготовленням виборчих бюлетенів, передбачена можливість друкування бюлетенів без зазначення номерів виборчих дільниць тощо. Все це створює передумови для так званого «вкидання бюлетенів» та суттєвого спотворення волевиявлення громадян.

Закон значно зменшує можливості здійснювати спостереження за виборами. Суттєво звужено перелік організацій, які можуть здійснювати спостереження, та обсяг прав самих спостерігачів. Окрім того, статтями 57 та 58 Закону передбачено право комісії своїм рішенням позбавити спостерігача його повноважень і права бути присутнім у приміщенні виборчої дільниці підчас голосування та підрахунку голосів.

7. Рейдерське захоплення владою партійних організацій опозиції Новацією цієї виборчої кампанії стала технологія утворення владою фальшивих осередків опозиційних політичних партій та подання від них фальшивих списків кандидатів у депутати та членів виборчих комісій.

Статтею 4 Закону «Про політичні партії в Україні» гарантовано рівність усіх політичних партій перед законом, а органам державної влади прямо заборонено втручатися «у створення і внутрішню діяльність політичних партій та їх місцевих осередків».

Однак, у липні-вересні ц.р. замість існуючих партійних осередків партії «Батьківщина» у Київській, Львівській та Луганській областях органи юстиції зареєстрували самочинні групи осіб та визнали їх як легітимні партійні осередки партії «Батьківщини». Численні звернення керівних органів партії «Батьківщина» до держави були відхилені. Станом на сьогодні 18 фальшивих партійних осередків незаконно представляють партію «Батьківщина» у трьох регіонах України. Структурні підрозділи органів юстиції та внутрішніх справ здійснюють очевидну опіку над цими фальшивими осередками, а виборчі комісії визнали їх суб`єктами виборчого процесу та не допустили справжні опозиційні партійні осередки до виборів.

Як наслідок, до складу Львівської обласної територіальної виборчої комісії не увійшов жоден представник від Львівської обласної організації партії «Батьківщина». Натомість задоволено подання особи, яка жодного відношення до цієї партії не має і навіть не є її членом. Таке саме незаконне рішення було ухвалене при формуванні Львівської міської територіальної виборчої комісії та низки комісій у Київській області. У цих регіонах партія «Батьківщина» позбавлена реальної можливості висунути своїх кандидатів у депутати і брати участь у виборчій кампанії.

Подібна ситуація відбулася з Чернівецьким обласним осередком Політичної партії «Європейська партія України». Так, колишнє керівництво обласного осередку незаконно утримує печатку та статутні документи Партії, самочинно внесло подання щодо кандидатур до складу територіальних виборчих комісій.

Таким чином влада обмежує участь опозиції у виборах, чим порушує право громадян на вільний вибір.

Створення такої тотальної системи контролю за виборчим процесом та підрахунком голосів може бути потрібним лише у тому випадку, якщо результати виборів влада планує фальсифікувати. Схоже, що команда Януковича сповідує сумнозвісний сталінський принцип: «Немає значення, хто і як голосує. Має значення, хто рахує голоси і оголошує рішення».

Уже очевидно, що проведення 31 жовтня 2010р. чесних, прозорих і демократичних виборів, які б відповідали європейським та світовим стандартам, є неможливим. Викликає сумнів необхідність проводити вибори, якщо їх результати не відображатимуть справжнього волевиявлення народу.

У зв`язку з необхідністю термінового розв`язання критичної ситуації, що склалася із проведенням місцевих виборів, ми неодноразово доносили свою стурбованість до Президента Януковича, як гаранта дотримання конституційних прав громадян - з вимогою негайно втрутитися і виправити ситуацію. Але наші звернення були проігноровані.

Ми, лідери опозиційних партій України, вважаємо, що для проведення в Україні демократичних виборів необхідно:

1) Змінити склад ЦВК з метою забезпечення рівного представництва у цьому органі всіх парламентських політичних партій. Внести зміни до законодавства щодо формування ЦВК з 15 членів — по одному від кожної з 15 парламентських партій.

2) Внести зміни до виборчого законодавства та вилучити положення, що створюють передумови для фальсифікації виборів. Зокрема, забезпечити голосування громадян на дому лише за медичною довідкою, при цьому голосування за межами дільниці організовує виїзна група членів виборчої комісії у складі не менше 5 осіб, передбачити наявність кворуму при підрахунку голосів та прийнятті рішень виборчими комісіями тощо.

3) Скасувати рішення ЦВК, які призводять до дискримінації значної частини політичних партій. Переформувати склад територіальних та дільничних виборчих комісій, забезпечивши в них рівне представництво, по одній особі, від усіх парламентських та позапарламентських політичних партій.

4) Забезпечити рівне представництво у керівництві територіальних та дільничних виборчих комісій представників всіх політичних партій, які беруть участь у місцевих виборах. Визначити для них однакові квоти та розподіляти їх шляхом жеребкування.

5) Припинити втручання державних органів та судів у внутрішню діяльність політичних партій. Забезпечити негайну реєстрацію органами юстиції партійних осередків опозиційних партій, які визнані їх керівними органами. Ліквідувати дублікати печаток та свідоцтв про реєстрацію, які видані фальшивим осередкам.

Наполягаємо, щоб чинна влада на чолі з Януковичем терміново вирішила ці питання і забезпечила всім політичним партіям рівні правові умови для участі у виборах. Якщо і це звернення буде проігнороване, це означатиме, що влада взагалі не планує проводити чесні місцеві вибори в Україні та розраховує фальсифікувати їх результати на свою користь.

У випадку збереження існуючої системи фальсифікації вибрів, звертаємося до провідних міжнародних демократичних організацій з проханням не визнавати вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 31 жовтня 2010 р. як такі, що відбулись чесно прозоро та демократично.

Заяву підтримали 9 політичних партій: