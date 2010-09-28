"Форум": до розколу БЮТ у Київраді призвела меркантильність

Останні події у фракції Блоку Юлії Тимошенко в Київській міській раді стали закономірним наслідком меркантильного формування закритих списків. Таку думку в коментарі УНІАН висловив головний координатор громадянської кампанії «Форум порятунку Києва», один з ініціаторів створення політичної партії «Форум» Віталій ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ у зв’язку з розколом у фракції БЮТ в Київраді.

За словами В.ЧЕРНЯХОВСЬКОГО, у блок були набрані люди, які не брали активної участі ні в політиці, ні в громадській діяльності. «Видно, в списки вони потрапили небезплатно. У 2008 році ці люди не були активістами партій, що входять до БЮТ, і включення їх у списки на виборах в Київраду нівелювало саму ідею дострокових перевиборів», – підкреслив він.

Громадський діяч пояснив, що Київраді п’ятого скликання (2006–2008 роки) дорікали, перш за все, за незаконні землевідведення, забудови, і це було однією з головних причин її розпуску. «В той же час, кияни, які хотіли поміняти таку владу, на виборах 25 травня 2008 року, голосуючи за БЮТ за закритими списками, мимоволі ввели в Київраду такі сумнівні фігури як Денис МОСКАЛЬ», – вважає В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

За його словами, серед «розкольників» з фракції БЮТ – в основному забудовники, які прийшли в Київраду не захищати інтереси киян, а пробивати незаконні землевідведення під свої незаконні забудови.

Разом з тим, акцентував В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ, значну частину в списку БЮТ займають чиновники. «Вони роками сиділи на своїх посадах, нічим себе з позитивного боку не проявили, і в БЮТ знаходилися тільки через його рейтинговість у столиці. Це перший заступник голови Голосіївської райдержадміністрації Олександр НЕЗНАЛ, перший заступник голови Святошинської райдержадміністрації Семен БОРИСЕНКО та ряд інших», – відзначив В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

Лідер «Форуму» звернув увагу на те, що такий підбір кандидатур у списки не міг не спрацювати негативно проти БЮТ. «Справляється враження, що люди були зібрані гарячково і з корисливих мотивів. Логічніше було б сформувати виборчий список із партійців, а не з темних конячок», – підкреслив В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

У результаті, за словами В.ЧЕРНЯХОВСЬКОГО, коли постало питання про ліквідацію райрад в столиці, з’ясувалося, що значна частина «бютівських» депутатів проголосувала «за», не дивлячись на офіційну позицію фракції з цього питання.

В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ також підкреслив, що до цих пір остаточно невідомо, хто тоді проголосував за ліквідацію райрад. «Доступу до результатів голосування ніхто не має, хоча в Київраді встановлена система «Рада», яка дозволяє дізнатися підсумки поіменного голосування. Це засекречується умисно і робиться спеціально, щоб не дати можливості оцінити дії депутатів, які всупереч своїм обіцянкам і надіям киян діють виключно з своєкорисливих інтересів», – заявив громадський діяч.

«Через таких вовків в овечих шкурах вибори до Київради 2008 року виявилися обманкою. Якщо навіть БЮТ, який здавався монолітним, знаходиться в такому стані, що вже говорити про решту фракцій – Блок Леоніда Черновецкого, Блок Віталія Кличка, Блок Литвина, «Громадський актив Києва», Партії регіонів, Блок Миколи Катеринчука. Ці люди вичерпали ліміт довіри громадян і своїми діями підтвердили необхідність негайних перевиборів Київради», – підсумував він.

Довідка УНІАН. 25 серпня Київрада звернулася до Верховної Ради щодо внесення змін до Закону «Про столицю України – місто-герой Київ» з приводу можливості ліквідації районних рад. За інформацією ЗМІ, «за» проголосували 16 членів фракції БЮТ, зокрема, Юрій БЕРЕГОВИЙ, Семен БОРИСЕНКО, Олексій ДАВИДЕНКО, Юрій ДМИТРУК, Борис ДРОБОТ, Володимир ДРОБОТ, Сергій КОЗИР, Денис МОСКАЛЬ, Олександр НЕЗНАЛ, Дмитро ОЛІЙНИК, Олег ПЕТЬКУН, Василь СЕНЧУК, Віктор ТИЩЕНКО, Олександр ТОЛУБИЦЬКИЙ, Анатолій ШЕВЧЕНКО і Роман ШТЕЙНАС.

Того ж дня Рада «Блоку Юлії Тимошенко» виключила з фракції БЮТ в Київраді деяких з депутатів, які проголосували за звернення до Верховної Ради щодо відміни райрад.

3 вересня УНІАН одержав інформацію про зміну керівництва фракції БЮТ у Київраді. Згідно з ним, 31 серпня на засіданні фракції її головою був вибраний Д.МОСКАЛЬ. «За» проголосували 17 з 32 членів фракції.

Того ж дня голова Київської міської організації партії «Батьківщина» Анатолій СЕМИНОГА зробив заяву, в якій звинуватив владу в спробі захопити контроль над фракцією БЮТ в Київраді і спростував інформацію про зміну керівництва фракції.

Не дивлячись на це, 9 вересня, секретар Київради О.ДОВГИЙ оголосив про обрання Д.МОСКАЛЯ головою фракції БЮТ в Київраді замість Тетяни МЕЛІХОВОЇ. Сама Т.МЕЛІХОВА назвала події у фракції рейдерским захопленням.

За даними прес-служби БЮТ, на сьогоднішній день до складу депутатської фракції БЮТ в Київраді входять 14 депутатів: Тетяна МЕЛІХОВА, Сергій МЕЛЬНИК, Володимир СЕМИНОГА, Володимир КОБЄЛЄВ, Віктор НАУМКО, Володимир НАУМЕНКО, Ігор СОЛОШЕНКО, Микола ЛУК’ЯНЮК, Владислав ЯРЦЕВ, Олег МЕДВЕДЄВ, Микола МЕЛЬНИК, Інна НОВАК, Дмитро НІКУЛЬШИН і Олександр БРИГИНЕЦЬ.