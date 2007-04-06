Мороз все ще живе надією на 2011 рік

Голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ впевнений, що дострокові парламентські вибори не відбудуться.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу УТ-1.

Зокрема, на запитання ведучого, чи буде все ж таки Соціалістична партія брати участь у парламентських виборах, якщо Конституційний Суд визнає таким, що відповідає Конституції Указ Президента про розпуск парламенту, О.МОРОЗ відповів, що “Соціалістична партія буде брати участь у виборах 2011 року”. “Цих виборів (дострокових – УНІАН), я глибоко переконаний, не буде”, - підкреслив голова Верховної Ради. “Не може розвиватися політична ситуація на хибній, фальшивій основі”, - додав він.