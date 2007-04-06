Янукович ”разом з деякими членами уряду” на Великдень поїде з Києва

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ на Великдень відвідає Свято-Преображенський кафедральний собор у Донецьку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької єпархії, прем`єр-міністр разом з деякими членами уряду в ніч з 7 на 8 квітня візьме участь у Великодньому богослужінні.

У прес-службі уточнили, що богослужіння в центральному соборі очолить Митрополит Донецький і Маріупольський ІЛАРІОН.