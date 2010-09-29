Губернатор заперечує свою причетність до арешту мера

Голова Хмельницької облдержадміністрації Василь ЯДУХА спростовує заяви про причетність органів влади до затримання мера Кам’янця-Подільського Анатолія НЕСТЕРУКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯДУХА заявив під час засідання сесії обласної ради.

“Не повинні закрадатися сумніви, що обласна влада чи державна вплинули на затримання пана НЕСТЕРУКА. Це чисто бізнесово-кланові з’ясування стосунків, пов’язані з перерозподілом бізнесу”, - сказав він. В.ЯДУХА припустив, це передусім стосується комунального підприємства “Теплокомуненерго”, яке міська влада повернула у власність громади міста.

Губернатор також зазначив, що не має претензій до роботи міського голови Кам’янця-Подільського.

“До Анатолія Макаровича у мене особисто та обласної державної адміністрації немає претензій. У нас з ним добрі людські стосунки”, - заявив він.

В.ЯДУХА додав, що підтримує звернення депутатів облради до Президента України, прем’єр-міністра, голови Верховної Ради, Генерального прокурора з проханням неупереджено розглянути ситуацію навколо взяття під варту мера Кам’янця-Подільського А.НЕСТЕРУКА.

Довідка УНІАН. 14 вересня А.НЕСТЕРУК написав заяву про вихід із лав ВО «Батьківщина», членом якої був близько 4 років.

Пізніше СБУ повідомила, що 20 вересня викрила протиправну діяльність А.НЕСТЕРУКА і керуючого справами виконкому міської ради Кам’янця-Подільського Миколи НЕЧАЯ, які вимагали хабар у місцевих підприємців у 300 тисяч гривень.

Того ж дня прокуратура Хмельницької області за матеріалами СБУ стосовно мера та його спільника порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 368 (одержання хабара у великому розмірі або службовою особою, яка займає відповідальне становище) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

А.НЕСТЕРУКА затримали працівники СБУ.

24 вересня громада Кам’янця-Подільського провела мітинги на підтримку міського голови біля стін міського СБУ і міської ради, які зібрали близько 1,5 тисячі людей.