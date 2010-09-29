Рух висунув у мери Сімферополя представника меджлісу

Конференція сімферопольської організації Народного Руху України висунула кандидатом у мери Сімферополя заступника голови меджлісу кримськотатарського народу Ремзі ІЛЬЯСОВА.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив учасник партконференції.

Член НРУ також сказав, що кримська крайова організація Руху незабаром проведе конференцію з висунення кандидатів у депутати Верховної Ради Криму. Р.ІЛЬЯСОВ балотуватиметься також і до парламенту автономії.

На даний час він очолює фракцію «Курултай-Рух» у ВР Криму і керує постійною комісією парламенту автономії з міжнаціональних відносин і проблем депортованих громадян.

Як повідомляв УНІАН, представники меджлісу братимуть участь у місцевих виборах у Криму, які відбудуться 31 жовтня, разом зі своїм давнім партнером - НРУ. Список кандидатів у депутати від Руху до кримського парламенту, як очікується, очолить Рефат ЧУБАРОВ - перший заступник голови меджлісу.