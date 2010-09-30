У Дніпропетровську молода поросль тимошенківців знайшла собі нову партію

Дніпропетровська обласна молодіжна громадська організація «Батьківщина Молода» заявила про свою реорганізацію і приєднання до політичної партії «Україна майбутнього».

Про це повідомив лідер організації, депутат обласної ради Денис БОРИСЕНКО.

За його словами, відповідне рішення було ухвалене на загальних зборах обласної організації «Батьківщина Молода».

«Основним мотивом цього рішення послужило те, що «Україна майбутнього» дійсно займається молодіжною політикою, робить це системно, постійно і реагує на всі ініціативи молоді. Зокрема, студентської молоді в місті Дніпропетровську. Впродовж довгого часу ми бачили, що на регіональному рівні – в Дніпропетровську, в Дніпропетровській області, системний підхід у молодіжній політиці відсутній. Проблема молоді в тому, що її не чують і їй не допомагають. А коли з`явилася «Україна майбутнього», ми побачили, що кожен крок партії спрямований на підтримку молоді в різних сферах: в освіті, в культурі, спорті. Ми бачимо в такій співпраці величезний потенціал для творчого, інтелектуального розвитку молоді», – наголосив Д.БОРИСЕНКО.

Він також зазначив, що члени обласної організації «Батьківщини Молодої» одностайно підтримали пропозицію про приєднання до партії «Україна майбутнього» і заявили про підтримку її лідера Святослава ОЛІЙНИКА на виборах мера Дніпропетровська.