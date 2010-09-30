Зварич вже знає, який вирок КС виніс політреформі

Конституційний Суд України скасував політичну реформу 2004 року, заявив сьогодні під час засідання опозиційного уряду народний депутат від НУ-НС Роман ЗВАРИЧ.

Як передає кореспондент УНІАН, він сказав: «Я абсолютно відповідально говорю про те, що в закритому режимі Конституційний Суд прийняв рішення щодо відміни політичної реформи».

Він наголосив, що дана інформація поки ніде не прозвучала, але вона є достовірною. «Я відповідаю за свої слова», - сказав Р.ЗВАРИЧ.

Він також зауважив, що “таким чином, ми уже живемо сьогодні в цілком інакшій країні”.

Відповідаючи на запитання журналістів, звідки Р.ЗВАРИЧ володіє такою інформацією, він сказав: «Ця інформація надійшла мені кілька хвилин тому, приблизно десять хвилин тому».

При цьому він сказав, що інформація, яка надійшла до нього, обмежується тільки тим, що КС відмінив політреформу. «Яким є зміст цього рішення, чим вони мотивували і які наслідки цього рішення, мені на це питання важко відповісти», - сказав Р.ЗВАРИЧ.

Також він відмовився назвати джерела, з яких надійшла ця інформація. «Це просто мої джерела», - додав народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією прес-служби Конституційного Суду, 1 жовтня КС оприлюднить прийняте сьогодні, 30 вересня, Рішення у справі за конституційним поданням 252 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України Закону «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року № 2222-ІV.