Табачник з Митником хочуть відправити школярів на огляди до нарколога

Міністр охорони здоров`я України Зиновій МИТНИК і міністр науки і освіти Дмитро ТАБАЧНИК вважають за доцільне введення у старших класах шкіл обов`язкового огляду у лікаря-нарколога.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на міжвідомчій нараді у Генеральній прокуратурі України, З.МИТНИК відзначив, що старшокласників під час обов`язкового щорічного огляду має оглядати і лікар-нарколог, щоб своєчасно виявити дітей, які вживають наркотики.

Д.ТАБАЧНИК підтримав цю ініціативу і сказав: "Це дуже позитивно, тому що це рання профілактика. Нарколог значно професійніше зможе виявити того підлітка, який приохотився до наркотиків". Міністр освіти підкреслив, що це доцільно ввести для старшокласників.