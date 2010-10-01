У неділю бютівці підуть до священика

Голова Хмельницької міської організації “Батьківщина” і водночас секретар міськради Валерій ЛЕСКОВ повідомив, що міський голова Хмельницького та його команда хочуть отримати благословення на виборчу кампанію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛЕСКОВ повідомив під час прес-конференції.

“Цієї неділі мер Сергій МЕЛЬНИК зі своєю командою та тими кандидатами, які балотуватимуться до міської ради від партії “Батьківщина”, підуть до священика брати благословення на виборчу кампанію”, - сказав він.

Крім того, В.ЛЕСКОВ наголосив, що на час виборів він та мер йдуть у відпустку.

“Я з 1 серпня - у відпустці. І не маю бажання з’являтися у міській раді, щоб не було провокацій. Стосовно С.МЕЛЬНИКА, то він, як тільки-но отримає посвідчення кандидата у мери, піде у відпустку і не заходитиме у міськвиконком”, - зауважив він.