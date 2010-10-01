Янукович сьогодні виступить з телезверненням до українців

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні ввечері виступить з телезверненням до українського народу у зв`язку з рішенням Конституційного Суду про неконституційність змін до Конституції, які встановлювали парламентсько-президентську форму правління в країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам у кулуарах саміту YES в Ялті повідомила заступник глави Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН.

«Він висловить своє бачення майбутнього України у зв`язку з сьогоднішнім рішенням Конституційного Суду. Ми почуємо його думку, його оцінки, які будуть його дії», - сказала Г.ГЕРМАН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 жовтня, Конституційний Суд прийняв рішення про скасування політреформи 2004 року.

Зокрема, КС визнав таким, що не відповідає Конституції України Закон «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року №2222-IV у зв`язку з порушенням процедури його розгляду і прийняття.

КС поновив дію Конституції України 1996 року, і звернувся до органів державної влади з вимогою невідкладно привести українське законодавство відповідно до Основного Закону.

Довідка УНІАН. 8 грудня 2004 року Верховна Рада прийняла закон про внесення змін до Конституції (про політреформу), що передбачав перехід від президентсько-парламентської до парламентсько-президентської форми правління, формування уряду коаліцією депутатських фракцій, продовження терміну повноважень Верховної Ради до 5 років.

Закон набув чинності з 1 січня 2006 року.