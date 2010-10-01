Скасування політреформи: що саме змінюється в Україні

Після скасування конституційної реформи повноваження рад усіх рівнів скоротились до чотирьох років.

Це випливає із порівняльного аналізу текстів Конституції у редакціях від 1996 року та 2004 року.

Повноваження Верховної Ради України та народних депутатів скорочуються з п’яти до чотирьох років. З п’яти до чотирьох скорочуються також повноваження сільських, селищних, міських, районних, обласних рад

Верховна Рада України відтепер може лише надавати згоду на призначення Президентом України прем`єр-міністра.

Звужується перелік підстав, відповідно до яких народні депутати можуть бути позбавлені мандатів. Віднині залишається чотири норми: складення повноважень депутата за його особистою заявою; набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього; визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім; припинення його громадянства або виїзду на постійне проживання за межі України.

Скасовано підстави для дострокового позбавлення мандату: якщо депутати, обрані від політичних партій до парламенту не входять до складу фракції тієї партії чи блоку.

Крім того, втратили чинність положення щодо обов’язкової необхідності формування коаліції депутатських фракцій. Зменшено перелік підстав, за якими Президент може розпустити парламент. Відтепер Президент не може оголосили про припинення дострокових повноважень Верховної Ради, якщо протягом одного місяця у Верховній Раді України не буде сформовано коаліцію депутатських фракцій; чи протягом 60 днів після відставки уряду не буде сформовано персональний складу Кабміну. Залишилась лише така підстава для розпуску парламенту: якщо протягом 30 днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатись.

З поновленням Конституції 1996 року звужуються повноваження Верховної Ради України. Зокрема, віднині парламент знову не призначатиме уряд, депутати позбавлені можливості призначати голову Антимонопольного комітету України, голову Державного комітету телебачення та радіомовлення України, голову Фонду державного майна України та звільняти їх з посад; призначати на посаду та звільняти за поданням Президента голову Служби безпеки України.

За парламентом залишилось надання згоди на призначення на посаду Президентом України генерального прокурора України, водночас питання звільнення вирішуватиметься лише Президентом.

Відповідно до Конституції 1996-го року, право законодавчої ініціативи, крім Верховної Ради України, Президента України, народних депутатів України, Кабінету міністрів України, матиме також Національний банк України.

Зі скасуванням змін до Конституції від 2004 року голова парламенту позбавляється права підписувати та офіційно оприлюднювати закон, якщо Президент України не підписав закон, вето на який було подолане.

Також спікер парламенту, у разі дострокового припинення повноважень Президента, вже не виконуватиме його обов`язки, це право повертається прем’єр-міністру.

Крім того, повертається норма, що чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю жовтня п`ятого року повноважень Президента України. У разі дострокового припинення повноважень Президента України, вибори глави держави проводяться в період дев`яноста днів з дня припинення повноважень.

Відповідно до рішення КС, розширюються повноваження Президента. Відтепер він знову призначатиме за згодою Верховної Ради України прем`єр-міністра, припинятиме повноваження прем`єр-міністра та прийматиме рішення про його відставку. Також глава держави призначатиме за поданням прем`єра членів Кабінету міністрів України, керівників інших центральних органів виконавчої влади, а також голів місцевих державних адміністрацій та припинятиме їхні повноваження на цих посадах.

Відповідно до Конституції 1996 року, Президент відтепер утворює, реорганізовує та ліквідовує за поданням прем`єр-міністра міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, діючи в межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади. Скасовує акти Кабінету міністрів та акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

Кабінет міністрів України залишається вищим органом у системі органів виконавчої влади. До складу Кабінету міністрів входитимуть прем`єр-міністр, перший віце-прем`єр-міністр, лише три віце-прем`єр-міністри та міністри.

Кабмін віднині складатиме повноваження перед новообраним Президентом України, а не новообраним парламентом.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 жовтня, Конституційний Суд оприлюднив рішення про відміну політичної реформи 2004 року.

Зокрема, КС визнав таким, що не відповідає Конституції України, Закон «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року №2222-IV у зв`язку з порушенням процедури його розгляду і ухвалення.

КС відновив дію Конституції України 1996 року, і звернувся до органів державної влади з вимогою невідкладно привести українське законодавство у відповідність до Основного Закону.

Довідка УНІАН. 8 грудня 2004 року Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до Конституції (про політреформу), що передбачав перехід від президентсько-парламентської до парламентсько-президентської форми правління, формування уряду коаліцією депутатських фракцій, подовження терміну повноважень Верховної Ради до 5 років.

Закон набув чинності з 1 січня 2006 року.