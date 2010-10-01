Лавринович: громадяни вибирають не повноваження, а Президента

Термін повноважень органів влади не зміниться з набуттям чинності норм Конституції 1996 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ сьогодні на прес-конференції.

"Ніхто ніколи ніде в світі не обирає повноваження. Обирають конкретних людей", - сказав він, пояснивши, що всі органи й посадовці, обрані або призначені на певний термін, продовжують працювати саме той термін, на який їх було обрано або призначено.

"При зміні повноважень термін, на який обрано або призначено особу, не змінюється", - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.

Він підкреслив, що той факт, що термін повноважень залишається тим самим, - "це не питання обрання, це питання азбуки юриспруденції".

"Громадяни мають право обирати не повноваження, а Президента, парламент, Верховну Раду. А повноваження можуть змінюватися під час роботи", - акцентував увагу О.ЛАВРИНОВИЧ.

Водночас термін повноважень тих, хто буде обраний до місцевих органів влади на майбутніх виборах, відповідно до нині чинної Конституції становитиме 4 роки, сказав міністр юстиції.

"Один із наслідків рішення Конституційного Суду – ясність із тим, на який термін обираються на місцевих виборах. Усі вони обираються на термін 4 роки, як і обиралися раніше (за Конституцією 1996 року)", - підкреслив О.ЛАВРИНОВИЧ.