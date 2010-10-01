Пінчук заявляє, що Тимошенко запрошена на форум YES

Бізнесмен, засновник і член правління «Ялтинської європейської стратегії» (YES) Віктор ПІНЧУК заявляє, що лідера партії «Батьківщина» Юлію ТИМОШЕНКО було запрошено на форум, який офіційно відкрився сьогодні в Ялті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в інтерв`ю журналістам.

«Її було запрошено», - підкреслив В.ПІНЧУК.

Він також заявив, що в щорічній ялтинській зустрічі, яка цього року називається «Україна і світ: переосмислення перспектив», беруть участь представники різних партій, у тому числі й опозиційних.

Як сказав В.ПІНЧУК, на форум прибули представники БЮТ Григорій НЕМИРЯ і Наталія КОРОЛЕВСЬКА, лідер партії «Фронт Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК, а також представники «Нашої України».

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня перший Президент України Леонід КРАВЧУК у своєму блозі на “Українській правді” заявив, що вперше в історії Ялтинської європейської стратегії (YES) на саміт не запросили лідера найбільшої опозиційної партії України.

Як пише Л.КРАВЧУК “організатори саміту вирішили, що представляти точку зору опозиції має право тільки Арсеній ЯЦЕНЮК. Дивно, чому таке рішення прийняв організатор Ялтинського саміту Віктор ПІНЧУК? Також виникає запитання: як цього разу знані демократи з правління пояснять такий вибір учасників?”

Він нагадав, що в усіх попередніх самітах лідери української опозиції мали можливість виступити перед світовою політичною та експертною елітою на саміті YES.