Ющенко: ігри з перетягуванням повноважень час закінчувати

Колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО визнає, що зміни до Конституції в 2004 році зробили державну владу розбалансованою, однак чинне керівництво країни має припинити "ігри з перетягуванням повноважень", оскільки на це не залишилося часу.

Про це йдеться у його заяві, розміщеній на сайті партії "Наша Україна" з приводу сьогоднішнього рішення Конституційного Суду України.

"Зміни до Основного Закону, прийняті в 2004 році, розбалансували державну владу і заклали багато політичних «мін» на шляху до реформ. Я це відчував щодня на посаді Президента, всі мої ініціативи розбивалися об безвідповідальність і неефективність влади", - зазначив В.ЮЩЕНКО, зауважуючи при цьому, що його позиція незмінна - Україні потрібні системні реформи, а значить, влада, яка здатна їх забезпечити.

У той же час екс-президент наголошує, що за час його керування державою "країна увійшла в глибоку соціально-економічну кризу з урядом, в якому половина крісел були порожніми, з Верховною Радою без більшості і судовою системою, що перетворилась на інструмент політичної і бізнесової боротьби". "Як ніхто інший я бачив це. Тому ініціював конституційний процес, виніс на розгляд політиків і суспільства свій проект змін до Конституції. Проте всепоглинаюча боротьба за владу з боку найбільших політичних сил зірвала демократичний конституційний процес", - зазначив В.ЮЩЕНКО.

При цьому він висловив жаль з приводу того, що після президентських виборів влада знову втрачає час. "Вона досі зосереджена виключно на концентрації повноважень. Для цього вона використовує рішення Конституційного Суду, які дискредитують сам принцип конституційного судочинства. Натомість розмови про реформи залишаються лише розмовами. Економічний стан країни погіршується і громадяни щодня відчувають це на собі", - сказав В.ЮЩЕНКО.

Резюмуючи, він наголосив, що "на ігри з перетягуванням повноважень не залишилося часу. Влада повинна, нарешті, вивести Україну на шлях реформ для людей, як вона це обіцяла своїм виборцям".