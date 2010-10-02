БЮТ: лише три судді КС з 18-ти мають відношення до конституційного права

Народний депутат від БЮТ, юрист Сергій ВЛАСЕНКО констатує, що в діючому складі Конституційного Суду лише троє суддів із вісімнадцяти мають відношення до конституційного права.

Про це він сказав у інтерв`ю LB.ua.

«Так от, проаналізувавши діючий склад КСУ, виявив: лише три судді з вісімнадцяти мають відношення до конституційного права. Всі решта - прокурорські працівники, співробітники КДБ УРСР по Донецькій області, судді загальних судів, які є фахівцями з цивільного права, фахівці з кримінального права... Хто завгодно, тільки не конституціоналісти», - наголосив С.ВЛАСЕНКО.

За його словами, створюється враження, що влада спеціально набирає людей якогось середнього професійного рівня, і ці люди мають ухвалювати доленосні для країни рішення.

При цьому депутат зазначив, що «не може комбат відразу командувати фронтом. Дорости треба».

Крім того, звернув увагу С.ВЛАСЕНКО, зокрема, один із суддів КС - Марія МАРКУШ - у 2004-му, будучи народним депутатом від КПУ, активно підтримувала конституційну реформу, а зараз брала участь в розгляді справи про скасування політреформи. «Вона навіть самовідвід не взяла», - додав він.

«У будь-якій іншій державі її, за таких обставин, вже б давно звільнили за порушення присяги судді. Розглядаючи цю справу, вона не може бути об`єктивною. Всі це розуміють, але чомусь мовчать», - сказав С.ВЛАСЕНКО, зазначивши, що це не юриспруденція, а суто політика.