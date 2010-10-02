Глава МВФ вважає: Росія має допомогти Україні розрахуватися з Фірташем

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Домінік СТРОСС-КАН вважає, що Російська Федерація має допомогти Україні розрахуватися з компанією «РосУкрЕнерго».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у Ялті на форумі, організованому «Ялтинською європейською стратегією» (YES).

«Давайте відверто скажемо, що обидва учасники цієї історії могли б внести свою частку у вирішення цієї проблеми», - сказав Д.СТРОСС-КАН.

За його словами, міністр фінансів Росії – віце-прем`єр-міністр Олексій КУДРІН на такі пропозиції відповідає негативно. «Він дуже часто каже ні, у жодному разі, коли я порушую це питання, але я думаю, що було б по чесному, якби обидві сторони взяли участь», - зазначив директор-розпорядник МВФ.

Як повідомлялося, 8 червня Арбітражний інститут Стокгольмської торгової палати зобов`язав НАК "Нафтогаз України" повернути "RosUkrEnergo" 11 млрд. куб. м газу і надати додатковий обсяг газу в розмірі 1,1 млрд. куб. м як неустойку за порушення умов контракту.

Тим часом експерти вважають, що висновок арбітражу з питання про те, чи правомірно 11 млрд. кубометрів газу було оформлено у власність «Нафтогазу», значною мірою залежало від урахування ролі в ситуації, що склалася, російської компанії "Газпром". Так, "Газпрому" було відомо про намір "Нафтогазу" придбати 11 млрд. кубометрів газу, які були предметом позову "РосУкрЕнерго".

"Газпром" є одним з власників "РосУкрЕнерго".