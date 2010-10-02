Рудьковський теж хоче в депутати

Список кандидатів у депутати від Соціалістичної партії України до Чернігівської обласної ради очолив перший секретар політради СПУ Микола РУДЬКОВСЬКИЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, в оприлюдненому списку соціалістів до облради у першій десятці двоє жінок – директор Прилуцького районного територіального центру соціального обслуговування, депутат Прилуцької райради Ніна КОСЕНКО та заступник головного лікаря Чернігівської обласної дитячої лікарні Ольга ІВАНОВА.

До першої п`ятірки списку кандидатів у депутати до облради від соціалістів увійшли викладач Чернігівського державного інституту економіки і управління Валентин МЕЛЬНИЧУК, генеральний директор ВАТ "Ічнянський завод сухого молока та масла" Віктор КИЯНОВСЬКИЙ, секретар Політради СПУ, викладач Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка Микола РУДЬКО та голова Ніжинської районної державної адміністрації Володимир ДРУГАКОВ.

На партійній конференції, у якій взяли участь 75 делегатів з усіх районів Чернігівщини, соціалісти проголосили своїми пріоритетами добробут кожного мешканця регіону, відновлення виробництва у місті і на селі, створення нових робочих місць, гарантії соціального захисту для пенсіонерів, ветеранів, інвалідів, дітей-сиріт та дітей війни.