Росія перевела стрілки по РУЕ на Україну

Україна не зверталася до уряду РФ з проханням про допомогу у врегулюванні боргу "Нафтагаз" за позовом РосУкрЕнерго.

Про це повідомив журналістам віце-прем`єр, міністр фінансів РФ Олексій Кудрін.

"До нас таких звернень на рівні економічного блоку уряду РФ не надходило, хоча, може бути, і потрібна їм якась допомога. У Міненерго теж не надходило", - сказав він.

Раніше в суботу директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Домінік Стросс-Кан заявив, що Росія могла б взяти участь у вирішенні проблеми виплати НАК "Нафтогаз Україна" за позовом росУкрЕнерго обсягом близько $ 3 млрд.

"Це може призвести до вирішення, так можна було б вибратися з цієї проблеми", - сказав глава МВФ. Так він зауважив, що "Газпром" має половину в РосУкрЕнерго".

За словами Кудріна, "це зобов`язання України і до Росії воно ніякого відношення не має".

Коментуючи думку Стросс-Кана, він зазначив, що директор-розпорядник МВФ вважає, що без допомоги Росії Україні буде складно врегулювати дане питання.

Українська правда