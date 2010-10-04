Цього тижня з уряду вилетять два віце-прем'єри?

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ впродовж цього тижня приведе склад Кабінету міністрів України у відповідність до Конституції 1996 року, дію якої поновив Конституційний Суд.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

«Оскільки у нас зараз не співпадає трошки число (віце-прем`єр-міністрів – УНІАН) – це є компетенцією виключно Президента України. Я впевнений, що Президент України протягом цього тижня виконає рішення Суду, і склад Кабінету міністрів буде приведений у відповідність до Конституції України», - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.

Він зазначив, що схвалений урядом проект закону про Кабінет міністрів враховує кількісний склад уряду, встановлений Основним Законом. «Навіть немає потреби чекати набрання чинності закону, оскільки відповідно до ст.8 Конституції України, норми Основного Закону є нормами прямої дії, і відповідно до цих норм всі органи державної влади мають право і обов`язок керуватися ними», - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.

На уточнююче запитання журналістів щодо того, чи відомо йому про те, кого з нинішніх віце-прем`єр-міністрів буде звільнено, О.ЛАВРИНОВИЧ сказав: «Я думаю, що це відомо тільки Президенту. Мені, принаймні, це не відомо».

Як повідомляв УНІАН, нині у Кабінеті міністрів один перший віце-прем`єр-міністр – Андрій КЛЮЄВ – і п’ятеро віце-прем’єрів: Борис КОЛЕСНІКОВ (з питань Євро-2012), Володимир СІВКОВИЧ (з силових питань), Віктор СЛАУТА (з питань АПК), Сергій ТІГІПКО (з питань економіки), Віктор ТИХОНОВ (з питань регіональної політики).