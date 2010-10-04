Яценюк вимагає провести вибори до ВР 27 березня

Лідер партії «Фронт Змін», народний депутат України Арсеній ЯЦЕНЮК вимагає проведення чергових виборів до Верховної Ради 27 березня 2011 року.

Така вимога міститься в проекті постанови, зареєстрованому в парламенті 4 жовтня під номером 7197, повідомили УНІАН у прес-службі “Фронту Змін”.

У проекті зазначається, що така необхідність обумовлена рішенням Конституційного Суду від 30 вересня 2010 року, який відновив дію Конституції 1996 року.

Так, проектом доручається:

- Центральній виборчій комісії до 22 листопада цього року оголосити про початок виборчого процесу та призначення чергових виборів до Верховної Ради України на 27 березня 2011 року;

- Кабінету міністрів в 10-денний термін із моменту набрання чинності цією постановою внести в парламент проект змін до держбюджету-2010, які передбачатимуть видатки на підготовку до проведення виборів, а також передбачити відповідні видатки в бюджеті-2011.

А.ЯЦЕНЮК пояснює, що своїм рішенням від 30 вересня цього року КС скасував зміни, внесені до Конституції 8 грудня 2004 року, а стаття 76 Конституції-2004, яка втратила силу, передбачала 5-річний строк повноважень Верховної Ради. Між тим у Конституція в редакції 1996 року передбачає 4-річний строк повноважень парламенту.

Згідно з Конституцією-1996, чергові вибори до парламенту відбуваються в останню неділю березня четвертого року повноважень Верховної Ради. Закон «Про вибори народних депутатів України» закріплює, що виборчий процес народних депутатів розпочинається за 120 днів до дня виборів, а ЦВК оголошує про його початок не пізніше ніж за 125 днів до дня виборів.

Враховуючи те, що останні парламентські вибори відбулися 30 вересня 2007 року, чергові вибори Верховної Ради повинні відбутися 27 березня 2011 року, наголосив А.ЯЦЕНЮК.

Він зазначив, що другим пунктом рішення КС закон № 2222-IV втратив чинність із дня ухвалення Конституційним Судом цього рішення - тобто 30 вересня 2010 року: «Таким чином, народні депутати України не мають права посилатися на будь-які положення цього закону, зокрема й ті, які передбачають п’ятирічний термін їхніх повноважень».

«Якщо вибори не будуть проведені в березні наступного року, всі рішення ВР після цієї дати будуть нелегітимними. Право видавати нормативно-правові акти матимуть лише Президент та уряд. А це означатиме впровадження в Україні з 27 березня 2011 року «прямого президентського правління», - пояснив А.ЯЦЕНЮК.

У цьому разі, підкреслив він, Україна втратить право участі в Парламентській Асамблеї Ради Європи, яка є одним із двох головних статутних органів Ради Європи.

«Вважаю, що 252 народні депутати, які підписалися під конституційним поданням до КС із проханням повернутися до Конституції зразка 1996 року, зобов’язані так само дружно виконати положення цієї Конституції та провести чергові вибори 27 березня 2011 року. Це буде оцінкою як діяльності сьогоднішнього складу парламенту, так і політичних сил, які почергово в ньому створювали різноманітні конституційні та напівконституційні коаліції. Це також буде оцінкою і Партії регіонів, яка представлена у парламенті та має своїм почесним головою президента України», - заявив лідер «Фронту Змін».

«Конституція не може змінюватися частинами. Якщо повертати у повному обсязі повноваження Президента, то так само треба приводити у відповідність до чинної Конституції повноваження всіх інших гілок влади», - додав він.

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що єдиний шлях протиставити щось політиці чинної влади - отримати на чергових парламентських виборах 300 голосів демократичних сил та провести справді конституційну реформу. «Таким чином буде забезпечено баланс влади, що є ознакою демократичного суспільства. В іншому разі – це буде диктатура. Але ми і її зупинимо», - підкреслив лідер «Фронту Змін».