Список ЄЦ до Івано-Франківської облради очолив лікар Ющенка

Список “Єдиного центру” на виборах до Івано-Франківської обласної ради по багатомандатному виборчому округу очолив один з лідерів партії, заслужений лікар України Ростислав ВАЛІХНОВСЬКИЙ.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі обласної організації «Єдиного центру».

Також до першої п’ятірки списку кандидатів у депутати Івано-Франківської облради від “Єдиного центру” увійшли: начальник обласного бюро технічної інвентаризації Василь БЕГЕЙ, завідувач кафедри Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, кандидат мистецтвознавства Любов СЕРГАНЮК, генеральний директор ТзОВ “Ганц” Леонід НИЧИПОРУК, заступник начальника обласної державної інспекції з контролю якості лікарських засобів Юрій ДЕРКАЧ.

Всього ж за списком в обласну раду від “Єдиного центру” йтимуть 14 кандидатів.

Довідка УНІАН. Р.ВАЛІХНОВСЬКИЙ є провідним хірургом України. З 2005 по 2007 був у групі лікарів, які лікували Президента України Віктора ЮЩЕНКА. В 2007-2010 роках працював заступником керівника Державного управління справами Президента України.

Р.ВАЛІХНОВСЬКИЙ народився в Івано-Франківську.