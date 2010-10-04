Винуватець аварії, в якій загинув журналіст Ігор Пелих, отримав 9 років

Винуватця аварії, в якій загинув журналіст та телеведучий Ігор Пелих, засуджено до 9 років ув’язнення.

Як повідомляє “Телекритика”, Шевченківський районний суд Києва визнав Олега КИРИЛОВА - водія авто, в якому розбився І.Пелих, винним у скоєнні злочинів, передбачених частиною 3 статті 286 і частиною 1 статті 135 Кримінального кодексу України.

Видання нагадує, що стаття 286, частина 3 Кримінального кодексу України передбачає, що порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили загибель кількох осіб, караються позбавленням волі на строк від 7 до 12 років, а стаття 135, частина 1 - встановлює відповідальність за ненадання допомоги постраждалим.

Прокурор просив у суду покарання - позбавлення волі терміном на 10 років.

Також, згідно з постановою суду, О.КИРИЛОВ повинен сплатити на користь постраждалої в аварії Інни ІСІКОВОЇ матеріальне відшкодування у розмірі 94 тис. 134 грн. та моральну шкоду у розмірі 720 тис. грн.; на користь матері загиблої в аварії студентки Олександри Грінченко - 700 тис. грн.., а на користь чоловіка загиблої П`єра КОЛІ - 900 тис. грн. Також підсудний має сплатити судові витрати та витрати на проведення експертиз.

Представник засудженого Валерій ЗАКРАСНЯНИЙ зауважив, що подаватиме апеляцію на рішення суду: «Він же визнав свою вину частково. Чому ж суд каже, що не визнав? Він лише не визнав вину за статтею 135, частина 1. І в справі є висновок експертизи про те, що він міг утратити пам`ять».

Як повідомлялось, І.Пелих загинув 8 травня 2009 року в результаті аварії в Києві на проспекті Перемоги. На місці ДТП також загинула студентка О.Грінченко, а ще одна пасажирка, І.ІСІКОВА, отримала тяжкі ушкодження. Водій автомобіля О.КИРИЛОВ з місця події зник. Однак через декілька днів він з`явився в міліцію разом зі своїм батьком і адвокатом. Згодом водій заявив, що аварія сталася через епілептичний напад. Але керівник Центру громадських зв`язків Головного управління МВС у місті Києві Володимир ПОЛІЩУК висловлював сумнів у цій версії, вважаючи її хитрістю, спрямованою на пом`якшення покарання. Для того, щоб перевірити, чи здоровий водій, його направляли на стаціонарну психіатричну експертизу до лікарні імені Павлова. За словами В.ПОЛІЩУКА, відповідно до результатів експертиз, проведених слідством, обвинувачений є психічно здоровим і може відповідати перед законом.

У жовтні минулого року завершилося слідство у справі, згодом її було передано до суду.