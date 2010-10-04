Коаліція збирається спустити на гальмах «неконституційні» два роки?

У Верховній Раді зареєстрований проект постанови “Про забезпечення виконання Рішення Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 року № 20-рп/2010 щодо відповідності Конституції України конституційності) Закону України «Про внесення змін до Конституції України від 8 грудня 2004 року № 2222-IV”.

Автори проекту - сьогоднішні “перепідписанти” коаліційної угоди у парламенті – регіонал Олександр Єфремов, комуніст Петро Симоненко та литвинівець Ігор Шаров пропонують на виконання рішення КС доручити комітетам ВР “протягом місяця (!) проаналізувати прийняті Верховною Радою України з 1 січня 2006 року(!) закони та інші нормативно-правові акти на предмет їх відповідності положенням Конституції України в редакції, що існувала до внесення до неї змін Законом України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року № 2222-IV та внести пропозиції щодо приведення законів та інших нормативно-правових актів у відповідність до Конституції України від 28 червня 1996 року”.

На жаль, ані в самому проекті постанови, ані у пояснювальній записці до нього автори не вказали, як само можна за місяць “перелопатити” результат майже п’ятирічної роботи не лише законотворців із ВР, а ще й міністерств і відомств. Та чому вони вирішили, що ухвалені з 8 грудня 2004 року до 1 січня 2006-го закони та інші нормативно-правові акти апріорі відповідають вимогам Конституції-1996.