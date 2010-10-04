Терьохін пропонує брати «податок з депозитів» незалежно від суми

Народний депутат України (БЮТ), економіст Сергій ТЕРЬОХІН виступає за введення податку на доходи громадян у вигляді відсотків по депозитах незалежно від їх суми, оскільки відсотки від депозитів є доходом громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні під час відеочату.

Крім того, на думку депутата, необхідно, щоб держава провела роз`яснювальну роботу щодо даної норми і передбачила рік-два перехідного періоду для її запровадження.

Водночас С.ТЕРЬОХІН припускає, що банки можуть переглянути свою політику щодо депозитних ставок, взявши на себе даний податок. Таким чином, введення податку на доходи громадян у вигляді відсотків по депозитах, передбачене проектом Податкового кодексу, який внесено до Верховної Ради (ставка податку – 5%), може призвести до «подорожчання» кредитів.

Також С.ТЕРЬОХІН відзначив, що при введенні норми про оподаткування доходів громадян у вигляді відсотків по депозитах фізосіб в Україні не залишиться банківської таємниці, оскільки податкові інспектори зможуть вимагати від банків повного розкриття інформації про рахунки громадян. «Банки перетворяться на податкових агентів», – вважає депутат. Крім того, за його словами, з`явиться ризик зловживань з боку податкових органів щодо депозитів громадян.