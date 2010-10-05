Нардепи засядуть за зміни до законів про Кабмін і регламент ВР

Парламент сьогодні планує розглянути зміни до законів про Кабінет міністрів України та про Регламент Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, також народні депутати мають намір схвалити постанову щодо забезпечення виконання рішення Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 року стосовно відповідності Конституції закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року №2222.

Крім того, Верховна Рада сьогодні планує розглянути законопроекти, внесені фракцією КПУ, щодо встановлення мораторію на експорт зерна та щодо першочергових заходів із запобігання підвищенню цін і тарифів на житлово-комунальні послуги.