Заступник глави Держмитниці, щоб не звільнили, пішов у декрет

Заступник глави Державної митної адміністрації Василь Салигін відмовився підписувати попередження про своє звільнення з посади у зв`язку зі скороченням.

Нагадаємо, на виконання доручення президента Віктора Януковича про скорочення чиновницького складу, глава Держмитниці Ігор Калетник подав президентові представлення на звільнення двох своїх заступників – Петра Онопенка і Василя Салигіна.

Проте, як стало відомо "Делу", Салигін відмовився підписувати попередження про своє звільнення. «Мало того, що він відмовився підписувати папір, він ще і написав заяву на надання трирічної відпустки по догляду за дитиною», - повідомило джерело в Кабміні. На його думку, фактично Салигін пішов в декрет.

Нагадаємо, Василю Салигіну 53 року. У нього шестеро дітей, наймолодшому з яких – один рік. Двічі він був народним депутатом України. З 2006-го по 2008-й рік очолював Харківську облраду. Є членом Партії регіонів.

З самим Салигіним виданню зв`язатися не вдалося, проте в його офіційній біографії не вказано, що він коли-небудь до цього користувався правом на декрет. "Формально він, звичайно, має право піти в декретну відпустку. Тільки у нас виникає питання - чому він вирішив скористатися ним тільки перед звільненням і лише через рік після того, як у нього в сім`ї сталося поповнення", - відзначили "Делу" у відділі кадрів Кабміну.