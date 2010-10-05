Тігіпко в Москві розповів, що Азаров має намір розпродати за рік

Уряд України має намір продовжити приватизацію «дуже хорошими темпами».

Як передає власний кореспондент УНІАН у Російській Федерації, про це віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО сказав сьогодні в Москві під час інвестиційного форуму «Росія кличе!», організованого "ВТБ Капітал".

«Ми маємо наміри продовжити приватизацію дуже хорошими темпами. Зокрема, швидше за все, вже цього року буде приватизовано контрольний пакет «Укртелекому», - сказав С.ТІГІПКО.

За його словами, також зараз ведуться переговори з консультантами щодо приватизації теплової генерації, яку «ми не встигнемо приватизувати цього року, але ця приватизація точно проходитиме».

Також С.ТІГІПКО повідомив, що буде завершена приватизація державних пакетів в енергетичній дистрибуції – в обленерго.

«Ця приватизація проходитиме цього і наступного року», - сказав він.

«Ми чітко розуміємо, що нам потрібні інвестори, які зараз зможуть прийти на наш ринок, і ми хотіли б для них дуже хороші умови», - додав С.ТІГІПКО.

Він відзначив, що вже на 76% скорочені в Україні ліцензіючі види діяльності. «Зараз ще ми ухвалимо одне рішення і ці види діяльності будуть скорочені на 92%», - сказав С.ТІГІПКО.

При цьому він відзначив, що всі ліцензії в Україні стали безстроковими.

Також він повідомив, що в Україні скоротили у два рази контролюючі організації.

«Зараз йде консолідація цих контролюючих організацій – це не найлегший процес, однак ми його доведемо до кінця. Я вважаю, ці дії добре позначаться на бізнес-середовищі. При цьому ми не втратимо керованість у країні», - сказав віце-прем`єр.

За його словами, у будівництві будуть упроваджені через 2-3 місяці революційні підходи, які дозволять розпочинати будівництво через 60 днів.

С.ТІГІПКО відзначив, що уряд планує ще низку заходів для поліпшення інвестиційної привабливості України.

«Ми розуміємо, що Україна дуже багато заборгувала інвесторам – ми погані умови створювали для інвесторів, і зараз ми рішуче змінюватимемо цю ситуацію», - підкреслив віце-прем`єр-міністр України.