У п'ятницю Азаров піде до Януковича утрясати новий склад Кабміну

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ у п`ятницю, 8 жовтня, подасть Президенту Віктору ЯНУКОВИЧУ пропозиції щодо зміни складу Кабінету міністрів відповідно до вимог чинної Конституції України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістів сьогодні на брифінгу.

М.АЗАРОВ відзначив, що сьогодні під час зустрічі з Президентом була досягнута домовленість, що уряд представить своє бачення з цього питання до кінця тижня.

«У п`ятницю ми з ним зустрінемося і обговоримо пропозицію, з якою уряд вийде», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, відповідно до Конституції 1996 року, дію якої відновлено рішенням Конституційного Суду України, до складу уряду входять прем`єр-міністр, перший віце-прем`єр-міністр, три віце-прем`єр-міністри і міністри.

На даний момент до складу уряду входить прем`єр-міністр, перший віце-прем`єр-міністр, п`ять віце-прем`єр-міністрів і міністри.