Опозиція внесла у ВР проект постанови про дострокові вибори Президента і ВР

Голова Народного Руху України, народний депутат Борис ТАРАСЮК та народний депутат Сергій МІЩЕНКО внесли на розгляд парламенту проект Постанови Верховної Ради «Про дострокові вибори Президента України та народних депутатів України».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Народного Руху України .

Водночас, на офіційному сайті парламенту, цей документ не міститься в переліку зареєстрованих.

Проектом Постанови пропонується провести дострокові вибори Президента України та народних депутатів України 27 березня 2011 року. Крім того, депутати пропонують доручити Кабінету міністрів забезпечити фінансування проведення зазначених позачергових виборів, а Центральній виборчій комісії – забезпечити проведення дострокових виборів відповідно до Конституції України, законів України «Про вибори Президента України» та «Про вибори народних депутатів України».

Як зазначається у пояснювальній записці до проекту Постанови, метою її прийняття є «забезпечення конституційної відповідальності Президента України, Верховної Ради, Кабінету міністрів, інших органів державної влади, політичної стабільності в державі, гарантування конституційних прав і свобод людини і громадянина, безперервності дії Конституції України, її верховенства як Основного Закону держави».

Крім того, Б.ТАРАСЮК та С.МІЩЕНКО внесли у парламент проект Постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії у зв’язку з рішенням Конституційного Суду України про відміну Конституційної реформи 2004-го року. Зазначеним проектом пропонується створити Тимчасову слідчу комісію в складі 9 народних депутатів України, на яку покласти завдання щодо здійснення оцінки дій суддів Конституційного Суду при винесенні зазначеного рішення. Як зазначається в пояснювальній записці до проекту Постанови, «внесення змін до Конституції України належить до виключної компетенції Верховної Ради України».

Відповідно до вказаного рішення Конституційного Суду України, відновлено дію Конституції України в редакції, що існувала до внесення до неї змін в 2004-му році. «Тобто Конституція України викладена у новій редакції без рішення Верховної Ради України», - підкреслюють парламентарії.