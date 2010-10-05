До справи «Семенюк-Самсоненко проти Тимошенко» залучили профспілки

Профспілки залучено як треті особи до справи, яку розглядає Окружний адміністративний суд Києва за позовом екс-глави Фонду державного майна України Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО до екс-прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО і ФДМУ про визнання протиправними (недійсними) дій суб`єктів владних повноважень.

Про це УНІАН повідомило джерело, близьке до В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

Нагадаємо, В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, що подала позов 26 квітня 2010 року, оспорює доручення Ю.ТИМОШЕНКО № 169 від 24 жовтня 2008 року за наслідками наради з питання "Ситуація, яка склалася за сучасних умов у гірничо-металургійному комплексі". Також В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО вважає незаконними дії ФДМУ щодо внесення змін до договору № КПП-497 купівлі-продажу на конкурсній основі пакету акцій ВАТ "Криворізький гірничо-металургійний комбінат "Криворіжсталь".

Під час попереднього судового засідання до справи як треті особи було залучено профспілки, зокрема: Національну конфедерацію профспілок України і первинну організацію Професійної спілки трудящих металургійній і гірничодобувній промисловості України.

Національна конфедерація профспілок України – це найбільше незалежне об`єднання професійних союзів в країні, альтернативне офіційній Федерації профспілок України. НКПУ створена в 2004 році, її очолює Петро ПЕТРИЧЕНКО. НКПУ захищає інтереси близько 4 мільйонів трудящих.

Професійна спілка трудящих металургійній і гірничодобувній промисловості України об`єднує майже 600 тисяч членів профспілки і діє у гірничо-металургійному комплексі та інших підприємствах, у навчальних закладах. Штаб-квартира організації розташована в м. Дніпропетровськ.

Довідка УНІАН. Компанія Mittal Steel Germany GmbH (Німеччина) наприкінці жовтня 2005 року придбала 93,02% пакету акцій ВАТ КГМК «Криворіжсталь». 28 жовтня 2005 р. Фонд держмайна України і Mittal Steel Germany GMBH підписали договір купівлі-продажу, яким була передбачена велика соціально-екологічна програма.

У 2006 р. компанія Mittal Steel повідомила про злиття з компанією Arcelor. Сьогодні ArcelorMittal є світовим лідером металургійної галузі, працює в більш як 60 країнах світу. Корпорація зареєстрована в 2007 році

«Арселор Міттал Кривий Ріг» є найбільшим виробником металопродукції в Україні. Спеціалізується на виробництві сталі, готового прокату, чавуну, агломерату та інших видів металургійної продукції. До 90% продукції комбінат поставляє на експорт.

Фонд державного майна України і ВАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг» у травні 2009 р. узгоджували зміни до договору купівлі-продажу держпакету ВАТ «Криворіжсталь» у частині виконання інвестзобов`язань.

За запевненням на той час виконуючого обов`язки голови Фонду держмайна Дмитра ПАРФЕНЕНКА, власник підприємства погодився у повному обсязі забезпечити виконання всього блоку соціальних зобов`язань, передбачених договором, включаючи збереження штатної чисельності, своєчасну виплату заробітної плати. Крім того, відповідно до спільного рішення трудового колективу і власника, термін дії соціальних зобов`язань було продовжено до 2011 року включно. В.о. голови ФДМУ також відзначив, що терміни виконання деяких інших інвестзобов`язань будуть відкладені на час дії форс-мажорних обставин, які передбачені договором купівлі-продажу.

В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО вважає, що такі дії прем`єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО і Фонду державного майна України під час внесення змін до договору № КПП-497 про купівлю-продаж пакету акцій "Криворіжсталі" є перевищенням повноважень, передбачених для них законами України «Про управління об`єктами державної власності» і «Про приватизацію державного майна», і порушують вимоги ст. 8, ч. 2 ст. 19 і ч. 3 ст. 113 Конституції України.