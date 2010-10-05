Дружиною голови Генічеської РДА зацікавився сам Янукович

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ дав доручення перевірити інформацію, яка з‘явилася в мас-медіа, стосовно того, що начебто дружина голови Генічеської районної державної адміністрації (Херсонська область) Сейтумера НІМЕТУЛЛАЄВА займалася вирощуванням конопель для отримання марихуани.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави з посиланням на заступника глави Адміністрації Президента України Станіслава СКУБАШЕВСЬКОГО, у разі підтвердження цієї інформації будуть зроблені відповідні висновки.