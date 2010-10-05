Заява: завтра губернатор імітує мітинг в Одесі

Громадський рух «Комітет оборони Одеси» заявляє про використання адмінресурсу представниками Партії регіонів Едуардом МАТВІЙЧУКОМ, головою Одеської ОДА (він також є кандидатом у депутати Одеської міськради від ПР) і Олексієм КОСТУСЄВИМ, головою Антимонопольного комітету України і кандидатом у мери Одеси від ПР при організації мітингу, спрямованого проти міського голови Одеси Едуарда ГУРВІЦА.

Про це йдеться в оприлюдненому Комітетом сьогодні «Зверненні до одеситів», яке має УНІАН.

Як зазначено у зверненні, мітинг прихильників Партії регіонів біля стін Одеської міськради запланований на 11.00 6 жовтня.

«Використовуючи слово «масовка» і збираючи людей з допомогою адмінтиску, ці два одіозні представники Партії регіонів (Е.МАТВІЙЧУК і О.КОСТУСЄВ – УНІАН) силкуються повернути наше місто до часів темного минулого правління Руслана БОДЕЛАНА, коли жоден мітинг, організований владними структурами, не обходився без застосування адмінресурсу. За інформацією з надійних джерел організатори акції будуть використовувати 6 жовтня, зокрема, студентів Одеської національної юридичної академії, підконтрольної одному з «регіоналів», – заявляють активісти Комітету.

«Комітет Оборони Одеси» вважає «ганебною практикою» зняття студентів із занять і виведення їх на вулицю з метою використання у політичній грі. “Неприпустимою є також практика сплачення Е.МАТВІЙЧУКОМ і О.КОСТУСЄВИМ через підставних осіб платні учасникам мітингу», – зазначають автори звернення.

Комітет також звертає увагу Центральної виборчої комісії і Президента Віктора ЯНУКОВИЧА як гаранта Конституції України на те, що «протизаконні дії організаторів цього мітингу слід адекватно оцінювати і відреагувати на них».

“Ми впевнені, що в Одесі градус політичної боротьби не був досі високим і немає жодних передумов для того, щоб ситуація в місті радикально змінилася. У цій ситуації застерігаємо від ескалації конфлікту і переведення його з площини особистого протистояння в площину вуличного протиборства. Нагнітання атмосфери передвиборчої боротьби з боку Е.МАТВІЙЧУКА і О.КОСТУСЄВА ні до чого доброго призвести не може і лише свідчить про повну імпотенцію цих політиків як управлінців і держслужбовців. Адже замість того, щоб показати реальну альтернативу діючому міському голові, вони зводять лінію барикад – поки що віртуальних – і ділять одеситів на «своїх» та «чужих»”, - йдеться у зверненні.

«Комітет оборони Одеси» також висловив сподівання на те, що своєчасно будуть вжиті заходи щодо осіб, які дестабілізують ситуацію в Одесі. «Тільки мирний і законний характер передвиборчої боротьби може мати результатом чесне волевиявлення городян. Ми - за чесні вибори, ми - проти адмінресурсу!» - підсумовують автори звернення.